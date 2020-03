Auch Pietro Lombardi (27) verfolgte das TV-Duell von Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) gespannt! Am vergangenen Sonntag war es endlich soweit. Nachdem der Schlagerstar wochenlang von dem Comedian auf die Schippe genommen wurde, standen sich Oli und Michael Mann gegen Mann in einer RTL-Show gegenüber. In insgesamt neun Disziplinen traten sie gegeneinander an und sorgten damit für große Unterhaltung bei den Zuschauern. Zu denen zählte unter anderem auch der "Phänomenal"-Interpret!

In seinem Podcast "Messi & Ronaldo - Der Fußballpodcast mit Oliver Pocher und Matze Knop (45)" verriet Oli nun, dass der DSDS-Juror das Duell gemeinsam mit einigen anderen TV-Kollegen verfolgte: "Wir haben so ein Family-and-Friends-Viewing gemacht. Also da sind so knapp 100 Leute gewesen, wie zum Beispiel Pietro Lombardi und auch von diversen Produktionen ein paar Leute." Danach habe es dann sogar noch eine kleine After-Show-Party gegeben, bei der die Runde der geladenen Zuschauer zusammen mit den TV-Kandidaten feierten.

Der Musiker ist nicht der einzige Promi, der sich für das Pocher-Wendler-Turnier begeistern konnte: Auch Olis Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (36) konnte die Show kaum abwarten und drückte ihrem Verflossenen die Daumen: "Endlich ist es soweit. Es ist Sonntag, einige Stunden haben wir noch. Wir sind live dabei und schauen es uns im Fernsehen an", erklärte sie am Wochenende auf Instagram.

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Michael Wendler und Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

TVNOW Amira M. Aly und Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden im Januar 2011 in Köln



