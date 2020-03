Auf das TV-Duell zwischen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) war auch Alessandra Meyer-Wölden (36) ganz gespannt! Am Sonntagabend duellierten sich der Comedian und der Schlagersänger in der Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" Oli konnte dabei nicht nur auf die Unterstützung seiner aktuellen Frau Amira M. Aly zählen, sondern auch auf die seiner Ex! Alessandra feuerte den Vater ihrer drei Kinder im Netz an!

In ihrer Instagram-Story teilte das Model am Wochenende lustige Clips, in denen man sie voller Vorfreude auf das TV-Duell sieht: Darin ist sie mit einer weißen Kappe mit dem Spruch "Team Sandy" zu sehen. Den hat sie jedoch durchgestrichen und mit dem Hashtag "Team Pocher" versehen. Dazu erklärte sie voller Begeisterung: "Endlich ist es soweit. Es ist Sonntag, einige Stunden haben wir noch. Wir sind live dabei und schauen es uns im Fernsehen an." Wie sehr sie hinter ihrem Ex steht, machte sie dann aber noch deutlicher, als eine Frau sie fragte, wer denn eigentlich im Team Sandy sei: "Egal, Team Sandy ist ja Team Pocher. Wir sind doch eine Familie. Also, wir fiebern mit."

Das süße Video ging auch an Oli nicht spurlos vorüber. Er repostete die Story, konnte sich dabei aber einen lustigen Kommentar nicht verkneifen: Offenbar war ihm die Kopfbedeckung seiner Ex-Frau noch aus alten Zeiten bekannt, deshalb erklärte der ehemalige Viva-Moderator seinen Fans: "Das Cap hat sie noch von der Scheidung."

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Oliver Pocher und Amira bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden beim Deutschen Fernsehpreis 2012

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

