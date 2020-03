Jasmin Tawil (37) wagt einen Neuanfang! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin sorgte in den vergangenen Jahren immer mal wieder für beunruhigende Nachrichten: Nach ihrer Trennung von Sänger Adel Tawil (41) bekam sie Depressionen und floh nach Hawaii, wo sie vorübergehend obdachlos war. Dort kam im vergangenen Sommer auch überraschend ihr erstes Kind zur Welt. Gegenüber Promiflash verriet die Schauspielerin nun, dass sie und Sohnemann Ocean Malik der Insel den Rücken gekehrt hätten. Doch wo lebt das Mutter-Sohn-Duo jetzt?

Nach den vergangenen turbulenten Jahren scheint es Jasmin mittlerweile besser zu gehen. Im Promiflash-Interview offenbarte die 37-Jährige, dass sie und ihr Sohn jetzt in Huntington Beach, in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles wohnen würden. Dort hat die Mami sogar einen neuen Job gefunden: "Ich bin als Live-In-Nanny am Start", freute sie sich.

Bei einer Live-In-Nanny handelt es sich um ein Kindermädchen, das mit im Haus der Familie lebt, bei der es arbeitet. Aber kommt für Jasmin auch eine Rückkehr nach Deutschland infrage? "Ja", meinte die gebürtige Berlinerin im Promiflash-Gespräch – fügte jedoch hinzu: "Das Angebot muss stimmen."

Public Address / ActionPress Jasmin Tawil, Schauspielerin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil und Ocean Malik Tawil auf einem Spielplatz im Januar 2020

ActionPress Jasmin Tawil im März 2008



