Verspielt sich Denny Heidrich bei Big Brother seine Sympathien? Seit Mitte Februar läuft das Reality-TV-Format wieder über die deutschen Bildschirme und schon seit der ersten Woche konnte vor allem ein Bewohner die Promiflash-Leser von sich überzeugen: Gleich in mehreren Umfragen wählten sie den Profiboxer zu ihrem Lieblingskandidaten. Doch kann er seinen Status auch halten? Immerhin teilt der 32-Jährige am Montag ordentlich aus!

Denny macht in der aktuellen "Big Brother"-Folge einen verbalen Rundumschlag. In einem Gespräch mit Cedric Beidinger lästert er ordentlich über seine Mitbewohner ab: "Digger, Michelle, die beobachtet mich die ganze Zeit. Dann geh doch nach Hause, Mann! Ich brauch die nicht. Die ist mir total Banane. Wenn sie noch mal in den Raum der Wahrheit muss, dann bitte, zeigt ihr das. Dann stell dich in die Ecke und heul." Doch damit war es noch lange nicht getan – auch eine andere Dame bekam ordentlich ihr Fett weg: "Mich nervt das, wie sie ist. Weil alles so übertrieben ist. Dieses ständige Freuen und Dazwischenquatschen und laut Lachen. Und wenn sie Kritik bekommt, geht sie nach hinten und heult."

Ob Denny genug von der TV-WG hat? Auch seinem Mitstreiter Philipp Kalisch steht er offenbar sehr misstrauisch gegenüber: "Ich habe viel von ihm gehalten, er ist ein schlaues Köpfchen. Aber ich bin vorsichtig." Ungewohnte Töne von dem sonst so coolen Denny. Der steht jedoch völlig hinter seinen Aussagen: "Das, was ich denke, das sage ich. Da gibt es für mich auch kein Rumeiern."

SAT.1 "Big Brother"-Kandidatin Michelle im Glashaus-Sprechzimmer

Sat.1 Philipp bei "Big Brother" 2020

Big Brother, Sat.1 Denny Heidrich, "Big Brother"-Star



