Die Theaterwelt trauert um Mart Crowley! Der US-Amerikaner machte sich in der Vergangenheit als Autor einen Namen. Nachdem er zu Beginn der 60er Jahre zunächst nur wenig Erfolg mit einigen seiner Drehbüchern hatte, schrieb Mart "The Boys in the Band". In dem Stück geht es um schwule Männer, die eine Party feiern und war 1968 eines der ersten, in dem die Homosexualität thematisiert wurde. Mart kann in Bezug darauf somit als Pionier der damaligen Zeit verstanden werden. Jetzt verstarb er im Alter von 84 Jahren.

Der Journalist Michael Musto verkündete am vergangenen Sonntag, dass Crowley nach einer Operation wegen eines Herzinfarkts am Samstag ums Leben kam. Auf Facebook schrieb Musto: "Ruhe in Frieden Mart Crowley, Autor des bahnbrechenden schwulen Stücks 'The Boys in the Band'."

Das Stück feierte zur damaligen Zeit große Erfolge: "The Boys In The Band" wurde damals über 1000 Mal am Off-Broadway aufgeführt. Doch erst vor wenigen Jahren erhielt Crowley sogar einen Tony Award für sein Meisterwerk: Nach ihrem 50-jährigen Jubiläum wurde die Komödie 2018 erstmalig auch am Broadway aufgeführt. Ein Jahr später räumte Crowley deshalb den Preis in der Kategorie "Bestes Revival eines Stücks" ab!

Getty Images Mart Crowley und Natasha Gregson Wagner

Getty Images Mart Crowley im Mai 2019 in New York

Getty Images Mart Crowley bei den Tony Awards in New York im Juni 2019



