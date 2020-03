Geburtstagsmarathon bei den schwedischen Royals! Erst vor wenigen Wochen hatte es im Königshaus Anlass zum Feiern gegeben: Prinzessin Leonore hat vor genau sechs Jahren das Licht der Welt erblickt und durfte sich deshalb über zahlreiche Gratulationen freuen. Jetzt feiert auch der jüngste Nachwuchs von Prinzessin Madeleine (37) und ihrem Mann Christopher O'Neill (45) seinen Ehrentag. Prinzessin Adrienne wird zwei und ihre Mama widmet ihr einen süßen Geburtstagspost.

"Happy Birthday an die süßeste kleine Schwester und das beste Baby-Girl", schreibt die stolze dreifache Mutter auf ihrem Instagram-Profil zu einem niedlichen Bild von ihrer Tochter. In einem sommerlichen Kleidchen mit Spitzendetails schaut der kleine Lockenkopf darauf verträumt zur Seite. Auch die Fans der königlichen Familie erweisen Adrienne an ihrem Geburtstag alle Ehre und kommentieren den Post mit zahlreichen Glückwünschen.

Wie sehr sich die Öffentlichkeit zu diesem Anlass freut, weiß die Zweijährige aktuell allerdings noch nicht. In einem Interview im November vergangenen Jahres hatte Madeleine erklärt, dass ihre Kinder nichts von ihrer königlichen Abstammung wissen. "Sie leben in ihrer Welt und glauben, so zu sein wie alle anderen", hatte die Blondine damals gegenüber Bunte zugegeben.

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Leonore von Schweden

Patrik Österberg / IBL Bildbyr / Action Press Madeleine von Schweden und ihr Mann Chris O'Neill

Emily Dahl Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihren Kindern



