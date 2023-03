Prinzessin Adrienne von Schweden feiert fünften Geburtstag

Ein schönes neues Foto der jüngsten Tochter von Prinzessin Madeleine (40)! Zurzeit wohnt sie mit ihrem Mann Christopher O'Neill (48) und den Kindern Leonore (9), Nicolas (7) und Adrienne (5) in Amerika, der Umzug zurück nach Schweden soll dieses Jahr stattfinden. Noch teilt die Prinzessin kleine Schnappschüsse aus ihrem Leben in den USA mit ihren Fans. So auch anlässlich des fünften Geburtstages von Nesthäkchen Adrienne!

Auf Instagram postet Madeleine stolz ein neues Foto von Adrienne: "Herzlichen Glückwunsch! Du bist ein süßes, charmantes kleines Mädchen, das wir alle sehr lieben", schreibt sie unter das Bild. Man sieht deutlich: Adrienne ist größer geworden. Auch in den Kommentaren bekommt die junge Prinzessin viele Glückwünsche: Unter den digitalen Gratulanten befindet sich auch der offizielle Account vom Land Schweden: "Herzlichen Glückwunsch von Team Schweden".

Schon vor mehr als einer Woche teilte die Prinzessin einen Schnappschuss mit allen drei Kindern in New York – die Stadt, in der Madeleine und Christopher sich kennengelernt haben und wo Leonore geboren wurde. Hier war die Familie anscheinend für ihren neunten Geburtstag. In dem Foto sieht man aber auch die große Ähnlichkeit zwischen Madeleine und Adrienne.

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Adrienne von Schweden

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihren Kindern Leonore, Adrienne und Nicolas im Februar 2023

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinz Nicolas, Prinzessin Leonore und Prinzessin Adrienne von Schweden im Juli 2020

