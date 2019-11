Prinzessin Madeleines (37) Kids müssen sich über das royale Leben keine Gedanken machen! Die jüngste Tochter des schwedischen Königs Carl Gustaf (73) ist stolze Mama dreier Kinder. Damit Leonore (5), Nicolas (4) und Adrienne (1) eine unbeschwerte Zukunft offen steht, entschied das Königshaus kürzlich, dass die drei von ihren royalen Ämtern befreit werden. Jetzt verrät Madeleine: Ihre Kinder wissen ohnehin nicht, dass sie zu einer königlichen Familie gehören.

Im Interview mit Bunte erklärt das Mitglied der Königsfamilie ganz offen, dass ihre Sprösslinge niemals mit ihrem Royal-Status konfrontiert worden seien. "Sie leben in ihrer Welt und glauben, so zu sein wie alle anderen", erzählt die Blondine und meint, dass dies vor allem dem schwedischen Volk zu verdanken sei. Dieses sei ausgesprochen respektvoll und würde vor allem den jüngsten Royals ihre Privatsphäre zugestehen. Wie Madeleine ihrem Nachwuchs später einmal beibringen will, dass er zu einer ganz besonderen Familie gehört, weiß sie derweil schon: "Ich glaube, das wird sich ganz natürlich ergeben. Ich glaube, irgendwann wird es soweit sein, dass sie Fragen stellen und dann reden wir darüber."

Obwohl die Zugehörigkeit zur Royal-Family für Madeleines Rasselbande kein Problem zu sein scheint, steht die 37-Jährige zu der Entscheidung ihres Vaters, ihren Kindern den königlichen Rang abzuerkennen. "Chris und ich finden es gut, dass unsere Kinder in Zukunft eine größere Chance haben, ihr eigenes Leben als Individuen zu gestalten", stellte sie kürzlich via Facebook klar und zeigte sich glücklich darüber, dass sowohl ihre als auch die Kids ihres Bruders, Prinz Carl Philip (40), künftig keinen königlichen Aufgaben nachgehen müssen.

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden, 2019

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Tochter Leonore

Getty Images Prinz Carl Philip von Schweden

