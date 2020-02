Happy Birthday, Leonore: Die schwedische Royal feierte am Donnerstag ihren sechsten Geburtstag! Die kleine Prinzessin ist das erste Kind von Madeleine von Schweden (37) und ihrem Mann Christopher O'Neill (45). Anders als ihre Mutter ist Leonore jedoch keine Schwedin, sondern Amerikanerin: Sie erblickte am 20. Februar 2014 in New York das Licht der Welt. Passend zu ihrem Ehrentag postete Madeleine diese Woche ein neues Bild ihrer ältesten Tochter!

"Alles Gute zum Geburtstag, Sonnenschein. Du bringst uns jeden Tag zum Lächeln", lauteten die süßen Worte der 37-Jährigen, die sie an das Geburtstagskind auf Instagram richtete. Auf dem dazugehörigen Foto trägt Leonore ein blaues Sommerkleid und in ihren Haaren steckt ein passender Haarreif, der mit Perlen besetzt ist. Was besonders an dem Bild auffällt: Leonore ist schon ziemlich groß geworden und wird ihren Eltern immer ähnlicher! Die blonde Mähne hat sie von ihrer Mutter und die Augen von ihrem Papa.

Madeleines zahlreiche Follower schlossen sich den Glückwünschen an oder hinterließen nette Komplimente in den Kommentaren. "Was für eine kleine Lady du bereits geworden bist", schrieb zum Beispiel ein User unter dem Pic.

SIPA PRESS / ActionPress Madeleine von Schweden mit ihrer Tochter Leonore, Mai 2016

Robin Utrecht / ActionPress Prinzessin Leonore bei der Taufe von Prinzessin Adrienne auf Schloss Drottningholm

Emily Dahl Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihren Kindern

