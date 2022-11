Prinzessin Madeleine von Schweden zeigt süßes Pic ihrer Kids

Die schwedischen Royals sind in Kuschelstimmung! Prinzessin Madeleine von Schweden (40) ist gemeinsam mit ihrem Mann Christopher O'Neill (48) stolze Mama von drei Kindern: Prinzessin Leonore (8), Prinz Nicolas (7) und Prinzessin Adrienne (4). Anlässlich des Thanksgiving-Feiertages drückte das Mitglied des schwedischen Königshauses nun seine Dankbarkeit für die kleine Familie aus: Prinzessin Madeleine teilte ein niedliches Bild von ihren Kindern!

Auf Instagram postete die Tochter von König Carl Gustaf von Schweden (76) einen privaten Schnappschuss ihrer drei Kinder samt den zwei Hunden. "Ich bin so dankbar für meine kleine Familie", schrieb Madeleine dazu und versah den Post mit einem roten Herzen. Adrienne, Nicolas und Leonore lächelten total süß in die Kamera und trugen gemütliche Kleidung, während sie mit ihren Hunden Oreo und Teddy kuschelten.

Prinzessin Madeleine zeigt gerne auf den sozialen Medien Einblicke in ihr Familienleben. So teilte sie erst vor wenigen Wochen ein tolles Familienbild an Halloween: Alle waren – mehr oder weniger gruselig – verkleidet: Madeleine und ihr Mann gingen als Hippies, Adrienne war ein buntes Einhorn, Leonore eine Hexe und Nicolas zeigte sich total cool als "Top Gun"-Pilot.

Getty Images Prinzessin Madeleine und ihre Familie, Prinz Julians Taufe 2021

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schwedens Kinder Adrienne, Nicolas und Leonore

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine und ihre Familie an Halloween 2022

