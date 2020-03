Und wieder sorgt das Corona-Virus für Absagen! Seit einigen Tagen häufen sich bereits die Nachrichten über die drastischen Folgen, die die neuartige Atemwegserkrankung mit sich führt. Die Angst vor einer Infektion sorgt nicht nur für Unruhe in der Bevölkerung – auch die Welt der Stars und Sternchen ist mächtig in Aufruhr. Viele Konzerte und Fußballspiele sind bereits abgesagt oder finden ohne Publikum statt. Jetzt trifft auch die National Basketball League in den USA einen schwerwiegenden Entschluss: Die NBA-Saison wird nicht zu Ende gespielt.

Nachdem ein Spieler des Utah-Jazz-Teams positiv auf den Erreger getestet wurde, hatten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, die kommenden Partien nicht mehr ausspielen zu lassen. "Das Testergebnis wurde kurz vor dem heutigen Spiel zwischen den Jazz und den Oklahoma City Thunders in der Chesapeake Energy Arena in Oklahoma City veröffentlicht. Das heutige Spiel wurde gecancelt, der betroffene Spieler war nicht im Stadion", hieß es in einer Pressemitteilung – und weiter: "Mit Abschluss des heutigen Spieltages setzt die NBA den Spielbetrieb bis auf Weiteres aus. Die NBA wird diese Pause nutzen, um die nächsten Schritte für die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie festzulegen."

Erst am Mittwochabend sorgte die Absage einer großen Sportveranstaltung für Aufregung. Weil sich ein Fußballer des FC Arsenal möglicherweise mit Corona infiziert hat. Um eine mögliche, weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden seine Team-Kollegen, zu denen auch Ex-Nationalkicker Mesut Özil (31) gehört, unter Quarantäne gestellt.

