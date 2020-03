Tierische Reunion bei Sebastian Preuss (29)? Der Bachelor von 2020 musste sich vor Kurzem schweren Anschuldigungen stellen. Er soll einen wildlebenden Schwan gepackt und damit jemanden verprügelt haben. Der Profi-Kickboxer beteuerte aber seine Unschuld. Bei der Bachelor-Reunion-Show gestand Basti gegenüber Frauke, dass er durch den Skandal seine gemeinnützige Kooperation verlor. Jetzt will er mit den Vogel-Prügel-Gerüchten wohl ein für alle Mal aufräumen.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der ehemalige Rosenverteiler, der im Finale beide Frauen sitzen ließ, nun ein besonderes Foto mit zugehörigem Video. In dem Clip sieht man, wie Sebastian versucht, mit einem Schwan Kontakt aufzunehmen. Der gefiederte Kumpel ist davon aber nicht so überzeugt. Daraufhin schoss der gelernte Maler mit dem Vogel noch ein lustiges Selfie und schrieb dazu: "Neue Freunde machen."

Ob der Schwan Basti nun nach seiner Liebes-Pleite Trost spendet? Der Münchner entschied sich im Finale seiner Flirt-Staffel dazu, weder Wioleta Psiuk noch Diana Kaloev die letzte Rose zu geben und stattdessen als Single zurück nach Deutschland zu fliegen. Anscheinend ist der Junggeselle aber noch nicht wieder bereit, neue Frauen kennenzulernen – er kuschelt jetzt lieber mit Wasservögeln.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, "Der Bachelor"-Kandidat

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss 2019 beim Bachelor-Dreh

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Kickboxer



