So hat Janni Kusmagk (29) sich ihren Fans schon lange nicht mehr gezeigt! Die Ehefrau von Peer Kusmagk (44) surft, seitdem sie klein ist. Seit 2008 nimmt sie an professionellen Wettbewerben teil und wurde 2013 sogar Deutsche Meisterin. Doch seit sie Mutter ist, pausiert sie ihre Karriere. Nun stand Janni das erste Mal seit Langem wieder auf einem Surfbrett. Im Netz teilte sie ihre Freude darüber mit ihrer Community!

Auf Instagram veröffentlichte Janni ein Foto aus ihrem Costa-Rica-Urlaub mit Peer und den gemeinsamen Kindern Emil-Ocean (2) und Yoko. Darauf posiert die 29-Jährige strahlend in einem Bikini und mit einem Surfbrett unterm Arm. "Zum ersten Mal wieder auf dem Meer zu sein, fühlt sich besonders an", schrieb sie zu dem sommerlichen Pic. Zwar hätte Janni Angst gehabt, nach so langer Zeit wieder zu surfen, doch am Ende hätte es besser geklappt, als gedacht. Die abgespeicherten Abläufe habe die Blondine sofort wieder abrufen können.

Plant Janni nun eine Rückkehr als Profi-Wellenreiterin? Eher nicht! "Die Zeit in Berlin, das Mutterwerden und meine Entscheidung ein nachhaltiges Leben zu führen, hat meine Sicht auf Dinge auch in Hinsicht auf die Surfindustrie geändert", erklärte die Mama-Bloggerin und kritisierte die Branche. Vor allem, dass viele Marken für Bademode nicht umweltfreundlich produzieren, würde sie stören.

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk am Strand von Costa Rica, März 2020

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im Oktober 2019 auf Fuerteventura



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de