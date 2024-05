Nach Fame Fighting: Can Kaplan gibt nun Debüt als Profiboxer

Can Kaplan durfte sich in der Vergangenheit bereits im Rahmen des Fame Fightings im Ring beweisen. Dabei konnte der Freund von Walentina Doronina (23) nicht einfach nur abliefern, sondern seinen Gegner Luigi Birofio (24) sogar regelrecht zu Boden schicken. Nach seinem Erfolg bei dem Event scheint der Unternehmer nun Blut geleckt zu haben. Schon bald wird er deswegen erneut die Fäuste fliegen lassen – und das auf professioneller Ebene. Das berichtet der Account der German Boxing Series jetzt auf seinem offiziellen Instagram-Account. "Kann er auch im Profibereich überzeugen? Wir werden es herausfinden", heißt es in einem aktuellen Beitrag.

Bereits im kommenden Monat – genauer gesagt am 2. Juni – soll der 27-Jährige sein großes Profidebüt im Boxen feiern. Die Fans in den Kommentaren sind derweil geteilter Meinung über Cans möglichen Karrierewechsel. Während ein User wohlwollend "Er hat gezeigt, dass man ihn nicht unterschätzen darf! [...] Wünsche ihm einen erfolgreichen Kampf!" kommentiert, sieht ein weiterer Nutzer das Ganze schon deutlich kritischer. Sichtlich genervt schreibt er unter den Beitrag: "Can sollte erst einmal Herr seines eigenen Insta-Accounts werden, bevor er hier auf Champ macht." Auch den Grund für die plötzliche Verkündung seines Profidebüts scheint dem ein oder anderen etwas merkwürdig vorzukommen. "Walentina hat befohlen", will deswegen jemand wissen.

Zuletzt machte Can vor allem mit seinem Liebesleben von sich reden. Nachdem er sein Social-Media-Profil unerwartet deaktiviert hatte, schien seine Community nur eine Erklärung dafür zu haben: Er und Walentina sind getrennt. Nur kurz darauf meldete sich dann auch die Blondine zu Wort und verkündete, sie beide seien in einer Beziehungspause. Inzwischen scheint jedoch wieder alles in Butter zu sein. Beim Bild-Renntag erschienen die beiden sogar wie gewohnt Seite an Seite. "Wir sind auf jeden Fall zusammen hier, man arbeitet dran und wir sprechen wieder miteinander", erklärte Can im Promiflash-Interview.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und Walentina Doronina im November 2023

Promiflash Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheiten

