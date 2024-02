Nach Dänemark: Peer und Janni Kusmagk wollen wieder umziehen

Bei Peer (48) und Janni Kusmagk (33) will einfach keine Ruhe einkehren! Der einstige Dschungelkönig und seine Liebste wohnen seit Ende 2021 auf Mallorca. Innerhalb der Insel zog das Ehepaar aber aus verschiedenen Gründen schon mehrmals mit den drei gemeinsamen Kindern um. Nun scheint die Familie dem balearischen Urlaubsziel komplett abzuschwören: Peer und Janni schauen sich Häuser in Dänemark an.

"Sollten wir wirklich ein Haus finden, was uns anspricht, könnte es relativ schnell gehen. Aber auch dann haben wir noch nicht beschlossen, ob es nur ein Sommerhaus wird und wir im Winter reisen oder ob wir komplett herziehen", verrät die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story. Die Familie sei für alles offen und wolle ihren Plan offenbar schnell in die Tat umsetzen: "Peer und ich schlafen gerade super wenig und sind permanent am Organisieren. Aber zum ersten Mal in einer langen Zeit fühle ich mich wieder richtig zuversichtlich und lebendig."

Ob sich Peer und seine Frau Janni nun wieder niederlassen wollen? Im Juni 2023 hatte die dreifache Mama stolz im Netz verkündet: "In vier Wochen geht es auf Reisen – Open End." Genauere Details hatte das Paar zum damaligen Zeitpunkt noch nicht verraten. Nun ist aber bekannt, dass die fünfköpfige Familie um die Welt gereist war.

