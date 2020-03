Janni (29) und Peer Kusmagk (44) teilen ihren Familien-Alltag offen und ehrlich mit ihrer Community. Neben perfekt inszenierten Fotos zeigen die ehemalige Surferin und der Schauspieler auch gerne mal spontane Schnappschüsse von ihren Kindern Emil-Ocean (2) und Yoko. Und so bekommen die Follower die zwei auch mal vermeintlich nicht angeschnallt im Auto oder ohne Sonnencreme am Strand zu sehen. Immer wieder müssen sich die Eltern deshalb mit Negativ-Kommentaren auseinandersetzen. Jetzt spricht Janni dazu erstmals ein Machtwort!

"Gerade von euch hätte ich das nicht erwartet. Ich dachte, ihr wisst es besser" oder "Sonst seid ihr doch so bewusst", zeigt die Mama-Bloggerin auf Instagram nur zwei der Nachrichten, die sie in den vergangenen Tagen erhalten hat. "Zeigt man einen Teil von seinem Leben, wird man in eine Schublade gesteckt. Macht man etwas, was dieser in den Vorstellungen nicht entspricht, fällt es auf", ärgert die 29-Jährige sich. Ihren Fans rät sie dazu, auf die eigene Intuition bei Themen wie Ernährung oder Impfung zu hören. "Und wenn konstruktive Kritik kommt, beschäftigt euch mit Dingen, hinterfragt euch auch manchmal. Das ist wichtig, um euren Weg zu festigen", so Janni.

Viele Follower stimmen der Blondine unter dem Beitrag zu. Einige können jedoch nicht nachvollziehen, warum Peer und sie ihre "Fehler" so offen zur Schau stellen: "Also so langsam glaube ich, diese ganzen 'Fehler', die ihr macht, sind genau so eingeplant: Minimalismus, aber 200 Kinderwagen, Kind mit Sonnenbrand. Kind unangeschnallt im Auto, Kind vorwärts in der Trage. Macht ihr irgendeine Shitstorm-Studie oder so?", fragt sich ein User beispielsweise.

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean, Janni und Yoko Kusmagk im März 2020 in Costa Rica

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit Töchterchen Yoko

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk mit seinen Kindern in Costa Rica, März 2020



