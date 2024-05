Ring am Finger: Sind Larsa Pippen und Marcus etwa verlobt?

Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) sorgten zuletzt immer wieder für Schlagzeilen. Nachdem die beiden erst im März ihre Trennung bekannt gegeben hatten, zeigten sie sich zuletzt wieder händchenhaltend am Strand. Seither scheint zwischen den beiden wieder alles in bester Ordnung zu sein. Das unterstreicht nun wohl auch ein verdächtiger Ring am Finger der TV-Bekanntheit. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Beauty auf einem gemeinsamen Dinnerdate mit ihrem Liebsten. Es ist jedoch das Schmuckstück an ihrem linken Ringfinger, welches die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ob dies bedeutet, dass die beiden wirklich den nächsten Schritt gegangen sind, ist ungewiss.

Dass die beiden nur kurz nach ihrer Trennung wieder turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet wurden, wird so manch einen überrascht haben. Damalige Fotos von Paparazzi zeigten den "Real Housewives of Miami"-Star sichtlich vertraut am Strand von Miami mit dem Sohn von Michael Jordan (61). Während die beiden auf einigen der Aufnahmen Hand in Hand durch den Sand stolzierten, brutzelten sie auf wiederum anderen gemeinsam in der Sonne. Dabei schien das Paar sichtlich glücklich zu sein – Marcus strahlte auf einem der Fotos bis über beide Ohren für die Kamera.

Über das Liebes-Aus klärte vor wenigen Monaten ein Insider gegenüber Entertainment Tonight auf. Dieser wollte wissen: "Larsa hat erkannt, dass diese Beziehung einfach nicht das Richtige für sie ist, nachdem sie einige Zeit getrennt war und eine neue Show gedreht hat." Statt auf ihren Partner und die gemeinsame Beziehung wolle sich die TV-Bekanntheit fortan auf sich selbst konzentrieren. Zudem haben Larsa und Marcus zum damaligen Zeitpunkt "einfach unterschiedliche Dinge vom Leben" erwartet.

MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan, April 2024

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan, 2023

