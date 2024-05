Nach Tod von Ehemann: Kate Garraway feiert ersten Geburtstag

Kate Garraway (57) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Anfang des Jahres war ihr Ehemann Derek Draper (56) an den Langzeitfolgen einer schweren Coronaerkrankung verstorben. Mit ihrer Trauer geht die "Good Morning Britain"-Moderatorin seither sehr offen um. Immer wieder teilt sie auf Instagram Momente aus ihrem Leben nach dem Verlust. Jetzt gewährt sie ihren Followern intime Einblicke in ihren bittersüßen 57. Geburtstag, den sie vor wenigen Tagen umgeben von ihrer Familie und Freunden feierte. "Nun, gestern war wieder einer dieser traurigen 'Premieren' – mein erster Geburtstag seit Dereks Tod", schreibt die Journalistin emotional zu einem Video der Geburtstagsfeier. Sie sei an dem Morgen so traurig aufgewacht. Doch tapfer fügt die Rundfunksprecherin hinzu: "Ich dachte, ich kann entweder den ganzen Tag weinen oder das Leben feiern, so wie er es immer gemacht hat."

Von ihren Fans erhält die britische Moderatorin in dieser schwierigen Zeit viel Unterstützung. Unter dem Beitrag häufen sich die Geburtstagsgratulationen. "Genieße jeden Moment. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kate", richtet nicht nur ein User wohlwollende Worte an die Reporterin. Doch neben den Glückwünschen drücken zahlreiche Nutzer auch ihr Mitgefühl gegenüber Kate aus. "Ich kann mir vorstellen, dass der erste Geburtstag ohne Derek für dich nicht leicht war. Er wäre so stolz auf dich dafür, dass du jeden Tag dein Bestes versuchst", lautet ein weiterer Kommentar.

Für Kate ist ihr erster Geburtstag ohne Derek jedoch nicht der erste Meilenstein, den sie ohne ihren Ehemann bestreitet. Denn vor wenigen Tagen kehrte die Mutter einer Tochter für die Variety Awards erstmals zurück auf den roten Teppich. Auch diesen Moment teilte sie mit ihren Fans auf Instagram. Neben einigen Fotos von dem Abend schrieb sie stolz: "Mein erstes Event auf dem roten Teppich nach Dereks Tod – und was für ein Erlebnis!"

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

ActionPress Kate Garraway im April 2024

Was sagt ihr zu Kates Offenheit im Umgang mit ihrer Trauer? Ich finde es sehr schön, dass sie so ehrlich ist. Damit gibt sie sicher vielen Betroffenen Kraft. Ich würde das nicht so machen. Ergebnis anzeigen



