Nach Sekt-Drama: Kate und Jakub Merlan schießen gegen Jasmin

Aus den ursprünglichen Freundinnen Kate Merlan (37) und Jasmin Herren (45) sind mittlerweile wohl Feindinnen geworden. Erst kürzlich kam es zwischen den beiden Realitystars auf einer Party zum Eklat – Jasmin schüttete Kate ein Glas Sekt ins Gesicht! Promiflash hat bei der The 50-Kandidatin und ihrem Freund Jakub Merlan-Jarecki (28) nachgefragt, wie sie nun rückblickend über den Vorfall und die Witwe von Willi Herren (✝45) denken. "Das macht sie einfach aus Frust", ist sich Jakub sicher und urteilt hart: "Weil Jasmin auch einfach selber merkt, dass eigentlich niemand mehr was mit ihr zu tun haben möchte. [...] Die Frau ist auserzählt, die ist am Ende."

Ursprünglich waren die drei einmal gute Freunde. "Als sie damals diese schwierige Zeit hatte, als ihr Mann verstorben ist, da waren Kate und ich für sie da", erinnert sich der Fußballer im Interview mit Promiflash. Eine Weile später habe das Paar jedoch herausgefunden, dass Jasmin über sie hergezogen haben soll. Jakub zeigt sich entrüstet: "Da denke ich mir auch so: 'Warum? Warum machst du das, warum hast du das nötig?' Und da haben wir gemerkt, dass es ihr Naturell ist." Auch Kate sieht keine Hoffnung mehr für eine Freundschaft." Irgendwann ist auch Schluss. Bei mir ist einfach die Grenze, wenn jemand schlecht über mich redet, ich kriege das raus und jetzt bin ich gnadenlos", macht sie deutlich.

Bereits unmittelbar nach dem Vorfall machte die einstige Sommerhaus-Teilnehmerin klar, dass sie keine Beziehung mehr zu der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin haben möchte – Jasmin soll dies aber nur schwer akzeptieren können. Auf Instagram postete sie nach der Party ein kryptisches Statement, welches sich wohl auf die Vorwürfe ihrer ehemaligen Busenfreundin bezieht. Dort schrieb Jasmin in ihrer Story: "Unterschätze nie die positive Kraft, einen Scheiß darauf zu geben, was andere über dich denken! Und reden! Und 'wissen'!"

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

Instagram / katemerlan Kate Merlan wird mit Sekt überschüttet

