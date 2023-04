Lebensmittelvergiftung: Janni Kusmagk sorgt sich um Kids!

Janni Kusmagks (32) Kinder sind krank. Die Surferin und ihr Liebster Peer (47) waren bereits vor sechs Jahren vor den Traualtar getreten. Ihr Glück krönten sie kurz darauf mit der Geburt ihres Sohnes Emil-Ocean (5). Mittlerweile haben die beiden mit zwei weiteren Kids eine echte Rasselbande zu Hause. Im Netz gibt die professionelle Wellenreiterin auch immer wieder Details über ihre Erziehung preis. Nun offenbart Janni, dass ihre Söhne eine Lebensmittelvergiftung haben!

Auf Instagram öffnet die 32-Jährige sich und berichtet über die schwere Zeit, die ihre Familie aktuell durchmache: Die Blondine ging dem Wunsch ihres Ältesten nach und servierte Fisch. Dieser war offenbar leider verdorben und die Jungs plagen sich nun mit einer Lebensmittelvergiftung rum. "Es ist anstrengend, es schmerzt. Es ist so existenziell, kranke Kinder zu begleiten", beginnt Janni zu erklären. "Denke ich zurück an alle Krankheiten und Krisen, die ich bisher im Leben erlebt habe, haben sie doch alle etwas mit mir gemacht, was mein Wachstum langfristig gefördert hat", versucht sie allerdings positiv zu bleiben. Letztlich fügt die Wahl-Mallorquinerin witzelnd hinzu: "Und trotzdem würde ich gerne mal wieder schlafen."

Das Paar machte vergangenes Jahr bereits eine schwere Zeit durch. Ihre Finca auf der Balearen-Insel entpuppte sich als echter Albtraum. Nach einigem Hadern entschieden die beiden sich trotzdem dafür, im Urlaubsparadies zu bleiben, und zogen in ein modernes Haus mit Whirlpool und Dachterrasse um.

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk, TV-Bekanntheiten

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk und ihre Kinder

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern

