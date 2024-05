Auf der Suche nach Traummann: Annemie Herren benutzt Tinder!

Annemie Herren sucht im Netz nach der großen Liebe! Die Kölnerin ist aktuell Single. Das versucht die Schwester von Willi Herren (✝45) nun zu ändern – und greift dafür auf moderne Dating-Methoden zurück! "Mein Enkel hat mich bei Tinder angemeldet", verrät sie im Interview mit Promiflash. Auf der Plattform scheint Annemie auch schon den einen oder anderen Verehrer gehabt zu haben. "Ich war da auch sehr beliebt, hat er [mein Enkel] gesagt", plaudert die Kampf der Realitystars-Kandidatin aus.

Doch nicht jeder hat Chancen auf ein Date mit Annemie. Die 60-Jährige hat genaue Vorstellungen von ihrem Traummann: "In meinem Alter sollte er sein, mit was Jungem kann ich nichts anfangen. Ich brauche einen bodenständigen Mann, bei dem ich mich anlehnen kann. Ich mache ja alles alleine, ich will meine Familie nicht belasten. Ein Partner wäre aber schon schön, mit dem ich meine Sorgen teilen kann." Auch gemeinsame Aktivitäten seien ihr wichtig: "Zusammen frühstücken, ich koche und bemuttere gerne. Ich würde mich freuen, wenn da mal jemand käme." Am liebsten wünsche sich Annemie jedoch "ein Kölsche Jung".

Im Rahmen ihrer Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" machte Annemie bereits deutlich, wie wichtig ihr Familie und Zusammenhalt sind. Als die Nordrhein-Westfälin in die Sala zog, in der schon ihr verstorbener Bruder Willi vor einigen Jahren um den Sieg gekämpft hatte, brach sie in Tränen aus. "Als ich vor Ort ankam, habe ich geweint, weil ich mich gefragt habe, ob das das Bett ist, in dem Willi gelegen hat. Es ist schwer zu erklären, was ich in diesen Momenten gefühlt habe. Es war sehr emotional", erklärte Annemie gegenüber Bild.

