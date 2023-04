Janni Kusmagk stillt ihren Sohn Emil-Ocean (5) immer noch!

Janni Kusmagk (32) lässt sich beim Thema Stillen von den Meinungen anderer wohl nicht unter Druck setzen! Die Surferin und ihr Mann Peer Kusmagk (47) gehen schon seit über sechs Jahren Hand in Hand durchs Leben und haben ihre Liebe inzwischen mit drei Kindern gekrönt: Ihr ältester Sohn Emil-Ocean (5), Töchterchen Yoko (3) und der kleine Merlin (1) sind der ganze Stolz der beiden. Aus Erziehungsthemen macht die Influencerin auch im Netz kein Geheimnis: Janni stillt ihren fünfjährigen Sohn Emil-Ocean immer noch ab und an!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob Janni denn noch alle drei Kids stillt – und darauf hatte sie eine ehrliche Antwort parat. "Die beiden Kleineren ja, den Großen nur noch superselten", erklärte die stolze Familienmutter und bestätigte somit, dass sie auch ihren fünfjährigen Sohn noch stillt. Allerdings mache sie das nur noch in einigen Situationen: "Zum Beispiel als der Zahn rausgefallen ist – und es für ihn schwer war, damit umzugehen."

Offenbar will sich Janni in Sachen Erziehung nicht von gesellschaftlichen Normen unter Druck setzen lassen – stattdessen macht sie in wohl einfach ihre eigenen Regeln. "Alle in ihrem Tempo", teilte die dreifache Mutter ihre Haltung auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, Influencerin

Anzeige

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk und ihre Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de