Neues Abenteuer: Peer und Janni Kusmagk sind mitten im Umzug

Bei den beiden geht es rund! Peer (48) und Janni Kusmagk (32) leben schon seit einiger Zeit auf Mallorca. Zu Beginn des Jahres waren die beiden TV-Bekanntheiten mit ihren Kids in ein neues Haus auf der Insel gezogen. Darin schien sich die fünfköpfige Familie auch ziemlich wohlzufühlen. Doch im Juni kündigten die Adam sucht Eva-Kandidaten an, ihre Zelte wieder abzubrechen. Nun ist es so weit: Peer und Jannis Umzug ist in vollem Gange!

Davon teilt die 32-Jährige jetzt einige Einblicke in ihrer Instagram-Story – doch die Voraussetzungen dafür sind wohl nicht die Besten! "Wir haben uns die heißesten Tage für unseren Auszug aus dem Haus ausgesucht", schreibt Janni. Doch das hält die Familie nicht auf. In einem kurzen Video zeigt sie die Arbeiten, die in ihrem Garten vor sich gehen – denn der Whirlpool wird ausgebaut. "Alles wird zusammengepackt, die Kinder toben draußen im Pool", gibt sie preis. Und die drei scheinen dabei eine Menge Spaß zu haben – während Mama und Papa Kisten schleppen.

Jetzt will die Familie erst einmal die Welt erkunden. "In vier Wochen geht es auf Reise – Open End", freute sie sich Anfang des Monats auf Instagram. Wo es die Profisurferin, ihren Gatten und die Kids hin verschlägt, verriet sie bisher allerdings nicht. Dennoch gab es viel zu tun, wie sie ihren Fans berichtete: "Reiseplanung... Flüge buchen... bald geht es los."

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kids im Dezember 2022

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk im Juli 2022

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

