Reba McEntire (64) hat momentan mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen. Dass für die Musikerin die Familie über allem steht, ist für die Fans kein Geheimnis. Vor allem zu ihrer Mutter hatte sie immer ein sehr gutes Verhältnis. Sie widmete ihr 2019 sogar einen eigenen Song. Nun macht allerdings diese traurige Meldung die Runde. Jacqueline McEntire ist im Alter von 93 Jahren verstorben.

"Unsere Mutter, Jacqueline McEntire, hat heute diesen wunderbaren Übergang in den Himmel geschafft. Sie hatte ein wundervolles, erfülltes und gesundes Leben und war absolut bereit zu gehen", beginnt Reba ihren emotionalen Beitrag auf Twitter. Auch wenn die 93-Jährige den Kampf gegen den Krebs am Ende verloren hat, ist Reba einfach nur dankbar für die gemeinsame Zeit mit ihr: "Sie ging und wusste, wie sehr sie geliebt wird und wir alle wissen, wie sehr sie uns liebte. Wir sind sehr dankbar für all die Gebete, Karten, Anrufe, Besuche, die Betreuer mit ihren großen Herzen und die Zeit, die Gott uns mit Mama gegeben hat."

Jacquelines Tod wird eine Lücke hinterlassen – doch was bleibt sind die gemeinsamen Momente. "Wir werden sie alle vermissen, aber wir haben so viele wundervolle Erinnerungen. Danke, Herr, dafür", schließt sie ihren Post ab.

Getty Images Reba McEntire, Musikerin

Getty Images Jacqueline und Reba McEntire

Getty Images Reba McEntire



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de