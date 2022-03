Wer wird die diesjährige Oscar-Verleihung aufmischen? In der Nacht auf den 28. März ist es endlich wieder so weit: Zum 94. Mal werden die begehrten Goldjungen im Dolby Theater in L.A. vergeben. Nachdem vergangene Woche bereits verkündet wurde, dass Travis Barker (46) als Teil einer All-Star-Band bei der Preisverleihung auftreten wird, wurden nun weitere Musik-Acts bekannt gegeben. Auch Beyoncé (40), Billie Eilish (20), Finneas O'Connell, Reba McEntire (66) und Sebastián Yatra (27) werden ihre Songs bei den Oscars zum Besten geben.

In einer offiziellen Pressemittelung gaben die Produzenten jetzt die weiteren Darbietungen der Veranstaltung bekannt. Im Rahmen der Nominierungen der Kategorie "Bester Song" werden fast alle Sänger das entsprechende Lied auf der großen Bühne performen. So wird Beyoncé ihren Hit "Be Alive" zum Besten geben, der in dem Sport-Drama "King Richard" mit Will Smith (53) in der Hauptrolle zu hören ist. Für "No Time To Die" aus dem gleichnamigen James Bond-Streifen sind Billie Eilish und ihr Bruder Finneas nominiert, weswegen das Geschwisterpaar ebenfalls auftreten wird. Auch "Dos Oruguitas" aus Disneys "Encanto" und "Somehow You Do" aus "Four Good Days" werden von Sebastián Yatra beziehungsweise Reba McEntire vor Ort gesungen werden.

Allein "Down To Joy" aus Kenneth Branaghs (61) Film "Belfast" wird nicht live bei den Oscars gespielt werden können. Die Musik und der Text stammen von dem nordirischen Musiker Van Morrison. Der 76-Jährige wurde zwar zu der Verleihung eingeladen, kann aufgrund seines eigenen Tourneeplans jedoch nicht anwesend sein.

