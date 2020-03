Die vergangene Schwangerschaft sieht man ihr längst nicht mehr an. Anfang März war es endlich so weit: Nach langem Warten konnte Jenna Dewan (39) ihr zweites Kind in den Armen halten. Seither dürfte die Schauspielerin kaum noch aus dem Strahlen herauskommen – hielt sie ihre Community erst vor Kurzem mit einem glücklichen Still-Foto auf dem Laufenden. Nun gab sie ihren Social-Media-Followern ein nächstes Update: Sie veröffentlichte jetzt ein Foto, auf dem sie erstmals ihren After-Baby-Body präsentierte!

Erst am 06. März erblickte Sohnemann Callum Michael Rebel Kazee das Licht der Welt – nicht mal zwei Wochen später sieht die Neu-Mama schon wieder so aus, als habe sie nie einen dicken Babybauch mit sich herumgetragen. Auf Instagram teilte Jenna nun ein Spiegel-Selfie: Ungeschminkt und lächelnd blickt die Brünette darauf in die Kamera – trägt dabei eine lockere Jogginghose sowie ein weites T-Shirt. Trotz des Oversized-Looks wird eine Sache aber dennoch ganz deutlich: Jennas zierliche Figur. Von Extra-Baby-Pfunden keine Spur!

Aktuell dürfte sich Jenna allerdings nicht sonderlich viel um ihre schlanke Linie kümmern. Wo momentan ihre Priorität liegt, wird auf dem Schnappschuss nämlich auch ganz deutlich: Ihre Rolle als Zweifach-Mama! Das lässige Oberteil ziert noch eine coole Aufschrift: "Verdammt, du bist eine echt gute Mutter!" Eine Aussage, die ihr Liebster Steve Kazee (44) so nur in den Kommentaren bestätigen kann: "Das Shirt lügt nicht", klärte er unter dem Beitrag auf.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan im Januar 2020

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan im Juni 2018



