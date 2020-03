Jenna Dewan (39) gewährt intime Einblicke! Anfang des Monats hatte das Warten für die Schauspielerin und ihren Verlobten Steve Kazee (44) endlich ein Ende: Am 6. März kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Seinen Namen hat die 39-Jährige ihren Fans bereits verraten. Der Kleine heißt Callum Michael Rebel. Und die Step Up-Darstellerin will ihre Follower auch weiter an ihrem Alltag teilhaben lassen: Nun zeigt sie sich beim Stillen ihres Babys!

"Ich bin so glücklich", lässt Jenna ihre Community in ihrer Instagram-Story wissen. Dazu teilt sie ein Bild, auf dem sie bis über beide Ohren strahlt. Ihr Sohnemann liegt auf ihrem Schoß und nuckelt selig an ihrer Brust. Zur Freude ihrer Fans hat Jenna auf der Foto- und Videoplattform noch einen weiteren Schnappschuss veröffentlicht. Darauf sieht man Callums Füßchen.

Auch Papa Steve bekommt von seinem Sohn offenbar nicht genug. Er präsentiert auf seinem Profil ein Motiv mit Babyhand. "In einem Augenblick brach unser Universum weit auf und nichts würde mehr so ​​sein wie zuvor", lauten seine Zeilen dazu.

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan in San Francisco, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de