In Zeiten wie diesen sind Glückstage viel wert – das wissen auch die Köln 50667-Darsteller! In der Vorabend-Soap rund um die kunterbunte Kölner Clique bekommen die Zuschauer mit ihnen die unterschiedlichsten Charaktere zu sehen. So brennt beispielsweise Kevin (Danny Liedtke, 29) für seinen Kiosk – und Jan (Christoph Oberheide) würde wirklich alles für seine Kumpels und seine Freundin Sophia (Maria Lo Porto) tun. Doch wie ticken die "Köln 50667"-Stars privat? Anlässlich des heutigen "Internationalen Tag des Glücks" verraten Danilo Cristilli (23) und Co. gegenüber Promiflash, was sie happy macht!

"Spaziergänge, Unterhaltungen mit Freunden, mein Espresso am Morgen..." – Antonio-Darsteller und Love Island-Hottie Danilo braucht offenbar nicht viel, um zufrieden zu sein! Und wie sieht es bei Kollegin Mandy-Kay Bart aus? "Die vermutlich typische Antwort einer Mutter ist es, die Geburt des Kindes zu nennen", betont die Mel-Darstellerin. "Aber in meinem Leben gab es zusätzlich dazu so unglaublich viele erfüllende Momente, dass ich mich nicht festlegen kann und möchte."

Besonders spannend fällt Patrick Beinlichs (30) Antwort aus: "Abgesehen davon, dass mich meine Tochter zum glücklichsten Vater macht, den man sich vorstellen kann, muss ich sagen, dass ich mich in jüngster Vergangenheit über beide Ohren verliebt habe", plaudert der Olli-Darsteller aus. "Und zum ersten Mal das Gefühl, was ich als Liebe empfinde, auch genauso zurückbekomme!" Wer die Glückliche ist, verrät er jedoch nicht.

"Köln 50667" – Montag bis Freitag um 18.05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar – Im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Nina Jasmin Schmiedel Mandy-Kay Bart aus "Köln 50667"

RTL2, "Köln 50667" Danilo Cristilli alias Toni bei "Köln 50667"

RTL2, "Köln 50667" Patrick Beinlich, "Köln 50667"-Darsteller



