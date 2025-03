Gewaltvorwürfe: RTL feuert "Köln 50667"-Star Danny Liedtke

Danny Liedtke (34), bekannt aus der RTL-Serie Köln 50667, steht im Mittelpunkt schwerer Vorwürfe. Sängerin Nora Lob (35) wirft ihm schwere Gewalt vor. Wie sie gegenüber Bild behauptet, haben sie sich 2024 kennengelernt, als sie zusammen auf Mallorca in eine WG gezogen sind. Sie wurden ein Paar, er schien der "perfekte Mann" zu sein. Doch dann habe er sie eines Tages plötzlich an die Wand gedrückt, gewürgt und habe sie anschließend mit einem Kissen attackiert: "Er hat mich gewürgt und sagte, er bringt mich um, weil ich die Wäsche nicht gemacht habe. Das ging über zwei Monate so. Er hat mich öfter drei bis vier Stunden lang im Zimmer festgehalten und meine Klamotten an meinem Körper zerrissen."

Die Influencerin behauptet zudem, dass er sie in der Zeit an den Haaren gezogen, über den Boden geschleift habe und angespuckt habe. Als die Situation eskalierte – im Januar dieses Jahres – sei Nora zurück nach Deutschland gekommen. "Dann habe ich ihn angezeigt. Ich hatte riesige Angst, habe mich bei einer Freundin versteckt", erklärt die 35-Jährige. Laut Informationen der Zeitung habe der TV-Star daraufhin eine Nacht in Haft verbringen müssen. Daraufhin bekam er ein Annäherungsverbot sowie eine Strafe von 22 Tagen gemeinnütziger Arbeit. RTL, wo er seit vielen Jahren in "Köln 50667" zu sehen ist, zieht deshalb Konsequenzen, so bestätigt ein Sprecher gegenüber dem Blatt: "Die Vorwürfe gegen Danny Liedtke sind uns bekannt. Wir haben deshalb entschieden, die Zusammenarbeit mit ihm vorerst nicht fortzusetzen."

Gegenüber der Zeitung gibt Danny über seinen Anwalt an, dass er zwar mit Nora zusammen gewesen sei, ihre Beschuldigungen aber nicht der Wahrheit entsprechen würden. Sein Anwalt betont, dass sie "mit höchster Entschlossenheit gegen diesen Rufmord vorgehen". Es ist nicht das erste Mal, dass der Realitystar mit Gewaltvorwürfen konfrontiert wird. Bereits 2021 warf ihm seine damalige Freundin Sharon Battiste (33) vor, sie geschlagen zu haben. Es soll eine Anzeige und ein Verfahren gegeben haben, wie dies ausging, ist allerdings unklar.

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, Influencerin

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste im Mai 2023

