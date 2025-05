Darum will Hati Suarez nicht zu "Köln 50667" zurückkehren

Hati Suarez, bekannt aus der beliebten RTL2-Sendung Köln 50667, hat in einer ehrlichen Antwort auf Instagram erklärt, warum sie nicht zu der Soap zurückkehren möchte. Ein Fan hatte sie gefragt, ob sie sich ein Comeback vorstellen könne, doch Hati machte deutlich, dass sie dieses Kapitel hinter sich gelassen hat: "Ich freue mich bis heute, wenn mich Menschen durch die Soap erkennen, denn da war mein erster richtiger Schritt in diese Branche und der Anfang von allem, was ich heute mache und erreichen durfte", schrieb sie, fügte aber hinzu, dass es gleichzeitig die schwierigste Zeit ihres Lebens gewesen sei.

Weiterhin äußerte der Reality-TV-Star, dass sie damals viel Kritik und Vorwürfe ertragen musste – nicht nur von Zuschauern und Fans, sondern auch innerhalb des Casts. Diese Erfahrungen prägen sie bis heute und bestärken sie in ihrer Entscheidung: "Deshalb sage ich heute ganz bewusst: Nein, danke. Nicht noch mal." Trotz allem sieht sie die Zeit bei "Köln 50667" als wertvolle Lernphase, die ihr den Grundstein für ihre heutigen Erfolge legte. Mittlerweile verfolgt Hati andere Wege, tritt als Rapperin auf und bleibt durch verschiedene Reality-TV-Formate präsent.

Zuletzt sorgte Hati bei Kampf der Realitystars für Furore, und bald wird sie auch bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein. Die einstige Schauspielerin hat sich seit ihrem Ausstieg bei "Köln 50667" weiterentwickelt und neue Ziele gesetzt. Ihre offene Art, auch über die Schattenseiten ihrer Soap-Zeit zu sprechen, zeigt, wie wichtig ihr diese Erfahrung war. Hati ist offenbar stolz auf ihren Weg und nutzt Social Media, um mit ihren Fans nahbar und authentisch in Kontakt zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige