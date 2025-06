Frischer Wind: Alessandra Riili mischt "Köln 50667" auf

Alessandra Riili ist das neue Mitglied der beliebten Soap Köln 50667. Die junge Schauspielerin übernimmt die Rolle der Ruby und bringt damit frischen Wind in die Show. Im Interview mit Promiflash verrät Alessandra erste Details zu ihrer Figur, die eine spannende Mischung aus Gegensätzen bietet. "Ich liebe Rollen, die nicht perfekt sind – und Ruby ist alles andere als das. Sie wirkt erst wie das liebe, schüchterne Mädel, aber dann haut sie plötzlich Seiten raus, die keiner erwartet", erklärt sie und beschreibt ihre Rolle als emotional und chaotisch – Eigenschaften, die sie mit ihr teilt. Alessandra erzählt: "Wir sind beide emotional, mit dem Herzen oft schneller als mit dem Kopf. Aber anders als Ruby versuche ich, ehrlich zu bleiben, selbst wenn’s weh tut."

Die ersten Drehtage bei "Köln 50667" waren für Alessandra laut eigener Aussage intensiv und aufregend. Dennoch fühlte sie sich am Set sofort angekommen. "Ich wurde total herzlich aufgenommen und hab mich sofort wohlgefühlt", so die Schauspielerin im Gespräch mit Promiflash. Alessandra lobt die Zusammenarbeit am Set und beschreibt die Atmosphäre als herzlich und familiär: "Man fühlt sich nicht wie 'die Neue', sondern direkt wie ein Teil vom Ganzen. Man merkt: Hier will jeder, dass was Cooles entsteht und der Vibe am Set ist einfach gut."

Alessandra ist nicht ganz neu im Rampenlicht. Als Schwester von Jenefer Riili (32), die ebenfalls Schauspielerin und Realitystar ist, ist sie mit dieser Welt vertraut. Doch nun steht Alessandra selbst im Vordergrund und beweist, dass sie das Zeug hat, im Showbusiness Fuß zu fassen. Obgleich sie sich von ihrer berühmten Schwester inspirieren ließ, setzt sie doch auf ihre ganz eigene Persönlichkeit.

filmpool/RTL Alessandra Riili, Darstellerin

Instagram / alessandra_riili Alessandra und Jenefer Riili

