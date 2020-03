Diese Beziehung hat einige Höhen und Tiefen überstanden! Schauspielerin Tanja Wedhorn (48) ist vor allem durch ihre Hauptrolle in der Telenovela "Bianca – Wege zum Glück" , die Anfang der 2000er-Jahre lief, bekannt. Danach wirkte sie noch in weiteren romantischen Fernsehfilmen, wie zum Beispiel "Ein Sommer in Elsass", mit. Ihr eigenes Liebesleben ist allerdings ebenfalls filmreif: Die 48-Jährige ist seit 30 Jahren mit ihrem Mann zusammen – zwischenzeitlich waren die Turteltauben allerdings zweimal getrennt!

2010 hat Tanja ihre große Liebe, den Politologen Simon Raiser, mit dem sie zwei Kinder hat, geheiratet. Nun hat die Fernsehdarstellerin mit Bunte über ihre turbulente Beziehung gesprochen. Sie hätten sich bereits auf dem Gymansium kennengelernt, als sie beide Mitglieder der Theater-AG gewesen seien – einen anderen Mann als Simon könne sie sich gar nicht mehr vorstellen: "Wir waren ja vor vielen, vielen Jahren mal getrennt, dann wieder zusammen, dann wieder getrennt, dann wieder zusammen. Doch in anderen Beziehungen waren wir nie zufriedener", erklärte die Blondine verliebt im Interview. Sie hätten jedes Mal gespürt, dass sie für einander bestimmt seien.

"Simon ist ein echt guter Typ – richtig gut. Ich würde ihn immer wieder aussuchen", schwärmte Tanja in dem Gespräch. Für sie sei es selbst unglaublich, dass sie seit 30 Jahren mit ihrem Mann zusammen sei.

Getty Images Tanja Wedhorn beim Deutschen Filmpreis, Mai 2016

Getty Images Tanja Wedhorn bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Getty Images Tanja Wedhorn, Schauspielerin



