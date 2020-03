Das ist für Pietro Lombardi (27) ein absolutes Dating-No-Go! Seit Jahren geht der ehemalige DSDS-Gewinner schon als Single durch die Welt. Nach seiner gescheiterten Ehe mit Musik-Kollegin Sarah Lombardi (27) scheint es dem Sänger einfach keine Frau so wirklich angetan zu haben. Dabei weiß er doch ganz genau, was seine Traumfrau haben – oder eben nicht haben sollte: Pietro findet roten Lippenstift bei Frauen eklig!

In der zweiten DSDS-Liveshow gab Kandidat Ramon Kaselowsky den Song "Rote Lippen soll man küssen" zum Besten. Für Juror Pietro die perfekte Steilvorlage, um sich über einen ganz bestimmten Look aufzuregen: "Es gibt nichts, was ich mehr an einer Frau hasse, als roter Lippenstift. Es gibt nichts Ekligeres! Wenn ich mich mit einer treffe, sage ich: 'Komm bitte ohne roten Lippenstift!'"

Lippenstift ist also Tabu. Aber was sollte eine Frau stattdessen mitbringen, um Pietros Herz zu erobern? Auch da hat der 27-jährige eine sehr genaue Vorstellung: Seine Traumfrau müsste so sein wie Selena Gomez (27)!

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi im November 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Pietro Lombardi beim Recall-Finale im Februar 2020

Thomas Burg Pietro Lombardi in der Jury von DSDS 2020



