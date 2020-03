Clare Crawley weiß genau, was für einen Mann sie will! 2014 hatte die Beauty in der US-amerikanischen Der Bachelor-Ausgabe gehofft, dass Juan Pablo Galavis (38) sie als seine Partnerin fürs Lebens auswählt. Der Rosenkavalier hatte sich am Ende der Show jedoch für eine andere Dame entschieden. Sechs Jahre später dreht Clare den Spieß um und will sich bald als neue Bachelorette einen Mann aussuchen! Der darf allerdings nicht zu jung sein!

Wie The Hollywood Gossip berichtet, wurden die männlichen Kuppel-Show-Kandidaten schon ausgewählt, bevor die 38-Jährige zur neuen TV-Junggesellin gekrönt wurde. Dadurch sollen einige der Männer bis zu 15 Jahre jünger sein als Clare, was der Blondine nicht besonders zu gefallen scheint. Sie habe zwar nicht ausgeschlossen, dass ihr auch jüngere Männer gefallen könnten, aber klar gestellt, dass sie "nicht viel jünger" sein sollten.

Ob die Beauty nun aber doch noch eine Chance darauf hat, in der Sendung auf potenzielle Partner in ihrer Altersklasse zu treffen? Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Krise sollen die Dreharbeiten um etwa zwei Wochen verschoben werden. Clare hofft deshalb darauf, dass in der Zeit die Kandidaten ausgetauscht werden: "Ich meine das nicht persönlich, aber da wir eine Pause haben, glaube ich nicht, dass es zu spät dafür ist, die Personen auszutauschen."

Instagram / clarecrawley Clare Crawleyim Dezember 2015

Instagram / clarecrawley Clare Crawley im November 2019

Getty Images Die US-Bachelorette Clare Crawley im August 2015



