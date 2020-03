Die neue US-Bachelorette steht fest! Im vergangenen Jahr durfte Hannah Brown (25) in der beliebten Kuppelshow auf die Suche nach ihrer großen Liebe gehen. Die blonde Schönheit aus Alabama hatte in der vorangegangenen Bachelor-Staffel als Kandidatin um das Herz von Colton Underwood gebuhlt – und durfte nach ihrem Exit dann selbst die roten Schnittblumen verteilen. Dieses Glück hat nun auch die neue Rosen-Lady: Clare Crawley ist ebenfalls eine ehemalige Teilnehmerin!

Die News wurden am Montag in der Show Good Morning America verkündet. "Ich habe es buchstäblich gerade erst herausgefunden. So unerwartet, könnt ihr es glauben? Sechs Jahre später?" gab sich Clare noch total verwundert. Die 38-Jährige war 2014 in der 18. Staffel bei Juan Pablo Galavis (38) auf Rosenjagd gegangen. Im Finale hatte der TV-Junggeselle ihr dann allerdings einen Korb gegeben. Dass sie ein gutes Stück älter als die bisherigen Titelinhaber*innen ist, störe sie nicht: "Für mich sind es mehr Jahre, in denen ich gelernt habe, was ich will und was ich erwarte."

In dem Format verriet Clare auch schon, was sie sich von ihren Rosenanwärtern wünsche: "Ich will einen Mann, der seine Mauer fallen lässt. Ich will einen Mann, der stark ist, aber bereit, seinen Panzer abzulegen, sich zu öffnen und verletzlich zu sein." Was haltet ihr von der neuen Bachelorette? Stimmt ab!

Instagram / hannahbrown Hannah Brown, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / clarecrawley Clare Crawley, Bachelorette 2020

Anzeige

Getty Images Clare Crawley, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de