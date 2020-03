Ist Duane Chapman (67) wieder in festen Händen? Nach dem Tod seiner Frau Beth (✝51) hatte der TV-Kopfgeldjäger in Moon Angell eine neue Partnerin gefunden. Zwischen den beiden wurde es schnell ernst. Nachdem sie zusammengezogen waren, machte Duane Moon sogar einen Heiratsantrag. Anfang Februar folgte die große Überraschung: Die beiden hatten sich getrennt. Jetzt, einige Wochen nach der Trennung, scheint der 67-Jährige wieder eine Frau an seiner Seite zu haben.

Seine Tochter Lyssa erzählte der britischen Boulevardzeitung The Sun, dass Duane verliebt sei: "Die beiden sind so glücklich zusammen." Bei der Flamme des Reality-TV-Stars handele es sich um Francie Frane, eine 51-jährige Farmerin aus Colorado. Dog – wie Duane auch genannt wird – habe Francies Ehemann Bob vor wenigen Monaten für Gartenarbeiten engagieren wollen. Daraufhin habe Francie ihm mitgeteilt, dass ihr Partner im vergangenen Jahr verstorben sei – nur einige Wochen vor Duanes Frau Beth.

Die beiden hätten dann angefangen zu telefonieren und sich gegenseitig in ihrer Trauer unterstützt, um mit ihrem Verlust fertig zu werden. Daraufhin sollen sie sich getroffen haben und seien seitdem ein Paar. "Sie tun sich gegenseitig gut", meinte Lyssa.

Getty Images Duane Chapman in New York

Perez / X17online.com / ActionPress Duane Chapman, TV-Kopfgeldjäger

Getty Images Duane und Beth Chapman 2013



