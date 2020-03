Im Hause Lombardi gibt es einen triftigen Grund zum Feiern! Dass Sarah (27) eine Vollblut-Mama ist, ist für ihre Fans wohl längst kein Geheimnis mehr. Schließlich widmet die Ex-Frau von Pietro Lombardi (27) ihrem gemeinsamen Sohn Alessio (4) regelmäßig Posts auf ihren Social-Media-Kanälen. Ihr jüngster Beitrag hält einen Meilenstein im Leben ihres Söhnchens fest: Der Vierjährige kann jetzt Fahrrad fahren!

Beim Anblick dieser Instagram-Story dürfte selbst Sarahs Community vor Stolz platzen. Zu sehen ist Hosenmatz Alessio, der sich mutig mit Knieschützern und Helm gewappnet auf sein kleines Rad schwingt. "Er macht das so toll und hat auch keine Angst, mal hinzufallen", freut sich die Sängerin in ihrem Kommentar. In dem Video fährt ihr Mini-Me völlig sicher die Straße entlang!

Allerdings hat es bis zu dieser einwandfreien Radtour offenbar einige Anläufe gebraucht, wie Sarah außerdem andeutet: "Nur mit der Geduld ist es so eine Sache – von wem hat er das wohl", witzelt die 27-Jährige. Na, ob sie da wohl sich selbst oder Papa Pie meint?

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardis Sohn Alessio

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah und Pietro Lombardis Sohn Alessio



