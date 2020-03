Gestern lief die erste Folge des neuen Trash-Reality-Formats Promis unter Palmen: Unter der Prämisse "Für Geld machen die alles" wurden zehn mehr oder weniger bekannte VIPs aus der deutschen TV-Sparte in eine paradiesische Luxusvilla gesperrt. Darunter unter anderem Der Bachelor-Zweite Evanthia Benetatou (27), Online-Philosoph Bastian Yotta (43) und Dschungelcamp-Zicke Matthias Mangiapane (36). Vor allem zwischen den Berliner Diven Désirée Nick (63) und Claudia Obert sowie Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) herrschten gleich zu Beginn Spannungen – wie fandet ihr den Auftakt der neuen Show?

Es gab gestern einige Highlights für jeden Trash-Fan: zum Beispiel das erste Aufeinandertreffen von Janine und Tobi. Die beiden lernten sich letztes Jahr bei Promi Big Brother kennen und lieben. Doch nach einem gemeinsamen Urlaub nach der Sendung endete die kurze Liaison in einem medialen Rosenkrieg. Dementsprechend unterkühlt war die Begegnung vor den Kameras – für die Mitbewohner und die Zuschauer ein gefundenes Fressen. Aber auch Claudia und Désirée waren jeden Cent ihrer Gage wert. Sie unterhielten nicht nur die Zuschauer, sondern spalteten auch das Haus. Die blonde Kabarettistin bemerkte des Öfteren, wie vulgär sie die Modeunternehmerin fände. Zickige Schlagabtausche waren somit unumgänglich.

Die Quoten sprechen auf jeden Fall absolut für das Format. Laut Quotenmeter verfolgten die gestrige Folge 2,82 Millionen Zuschauer, was 15,5 Prozent des Marktanteils ausmachte. Doch jetzt seid ihr gefragt, hat euch die erste Folge von "Promis unter Palmen" gefallen? Stimmt am Ende des Artikels in der Umfrage ab.

Sat.1/Richard Hübner Szene aus "Promis unter Palmen"

SAT.1 Szene aus "Promis unter Palmen"

Sat.1/Richard Hübner Szene aus "Promis unter Palmen"



