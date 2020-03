Das sind doch mal tolle Neuigkeiten am Morgen! Carson Daly (46) hat schon eine richtige Rasselbande zu Hause – und drei Kids waren dem Moderator der US-amerikanischen Ausgabe von The Voice offenbar noch nicht genug. Im September verkündete der TV-Star in der Sendung, dass Baby Nummer vier unterwegs ist. Und jetzt war es so weit: Carson und seine Frau Siri sind Eltern geworden!

Genauer gesagt, erblickte der vierte Knirps des Paares am 26. März das Licht der Welt – und die überglücklichen frischgebackenen Eltern haben keine Zeit verloren, um diese tolle News mit den Fans auf Instagram zu teilen. Zu einem allerersten Papa-Mama-Tochter-Schnappschuss verrät Carson spannende Details zu seinem Mädchen. Die Kleine hört auf den Namen Goldie Patricia Daly und kam mit fast 51 Zentimeter und einem Gewicht von etwa 3.700 Gramm zur Welt.

In dem Post nimmt sich der Vierfach-Daddy außerdem die Zeit, um dem medizinischen Personal vor allem in dieser schweren Zeit zu danken, und fordert seine Community auf, für die Betroffenen der Krise zu beten: "Wir bedanken uns für eure guten Wünsche und bitten euch, gemeinsam mit uns für die vielen Leidenden auf der ganzen Welt zu beten. Gott segne euch alle."

Getty Images Carson Daly und seine Frau Siri, September 2018

Getty Images Carson Daly, Moderator

Getty Images Siri und Carson Daly im November 2018



