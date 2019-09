Baby-Nachrichten von Carson Daly (46)! Bei dem Moderator der US-amerikanischen Ausgabe von The Voice wird Familie großgeschrieben. Der TV-Star Carson und seine Frau Siri haben bereits drei Kinder – und schon bald kommt ein weiteres hinzu. Im Laufe einer TV-Sendung plauderte das Castingshow-Gesicht heute aus: Er und seine Liebste werden wieder Eltern. Der Vierfach-Papa in spe kann sein Glück kaum fassen.

Am Freitagmorgen dürfte der 46-Jährige im Frühstücksfernsehen Today nicht nur eine Vielzahl an Zuschauern überrascht haben: Auch seine Kollegen schienen von seinen Nachwuchs-News nichts zu ahnen, wie ein Video der Verkündung zeigt. "Wir könnten nicht glücklicher sein, die Neuigkeit mit euch zu teilen, dass unsere Familie im Frühling um ein weiteres Mitglied wächst", offenbarte Carson freudestrahlend vor laufenden Kameras und beteuerte weiter: "Wir sind noch immer wieder erstaunt über Gottes Segen in unserem Leben." Er und all seine Verwandten seien ganz aus dem Häuschen.

Carson und Siri sind seit 2005 ein Paar – vier Jahre später hatte Sohn Jackson (10) das Licht der Welt erblickt. Ihre Töchter Etta (7) und London (5) waren gefolgt, bis sich die beiden Eltern 2015 das Jawort gegeben hatten.

Getty Images Carson Daly, Moderator

Getty Images Siri und Carson Daly im November 2018

Instagram / siriouslydelicious Carson Daly mit seinen Kindern, Juni 2019

