Große Trauer in der US-amerikanischen Filmwelt! John Callahan war unter anderem als Darsteller in der TV-Soap "All My Children" zu sehen. Darin übernahm er von 1992 bis zum Jahr 2005 die Rolle des Edmund Grey. Auch mit der Serie "Santa Barbara" konnte er sich in den Vereinigten Staaten einen Namen machen. Nun gibt es traurige Nachrichten für seine Fans: John ist im Alter von 66 Jahren verstorben!

Der Künstler starb in seinem Haus im kalifornischen Palm Desert, nachdem er dort einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. Das teilte seine Ex-Frau Eva LaRue (53) am Samstag mit. "Mögen Engel dich zu deiner ewigen Ruhe tragen, mein geliebter Freund", schreibt sie in ihrem emotionalen Statement auf Instagram. "Deine gesellige Persönlichkeit wird für immer ein riesiges Loch in unseren Herzen hinterlassen. [...] Dein lautes Lachen, deine Bären-Umarmungen, deine schlechten Witze, dein Talent, alles in Einklang zu bringen und großartige Musik-Feste am Küchentisch zu veranstalten", erinnert sich die 53-Jährige an ihre gemeinsame Zeit.

Die Schauspielerin und John hatten sich 1996 am Filmset von "All My Children" kennen und lieben gelernt. Die beiden haben eine gemeinsame 18-jährige Tochter – Kaya Mckenna Callahan. "Kayas und mein Herz sind mehr als gebrochen", fügt Eva noch hinzu.

Getty Images Schauspieler John Callahan, November 2010

Getty Images Schauspieler John Callahan, Januar 2017

Getty Images Schauspieler John Callahan, September 2010



