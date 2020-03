Große Trauer in der Musikwelt. Joe Diffie war ein US-amerikanischer Country-Sänger und bekannt für mehr als zwanzig Top-10-County-Hits. Darunter "Home" und "If the Devil Danced (In Empty Pockets)". Sein Album "Regular Joe", das 1992 erschienen war, erreichte sogar Goldstatus. 2002 wurde Diffie in die Oklahoma Music Hall of Fame aufgenommen und bekam zudem einen Grammy verliehen. Jetzt ist der Musik-Star im Alter von 61 Jahren verstorben.

Ein Sprecher bestätigte die traurige Nachricht am Sonntag gegenüber der Variety. "Die mit einem Grammy ausgezeichnete Country-Musiklegende Joe Diffie ist heute, am Sonntag, dem 29. März, an den Folgen des Coronavirus verstorben", hieß es in der Erklärung. Seine Familie habe sich zurzeit zurückgezogen, um etwas Privatsphäre zu haben.

Joe selbst bestätigte die schreckliche Diagnose noch am Freitag. "Ich werde von Medizinern betreut und derzeit behandelt. Meine Familie und ich bitten derzeit um Privatsphäre", mahnte er seine Fans. Er wolle die Öffentlichkeit und auch seine Community daran erinnern, während der aktuellen Krisensituation immer wachsam und vorsichtig zu sein.

Getty Images Joe Diffie bei einem Auftritt in Wisconsin 2016

Getty Images Der Musiker Joe Diffie im April 2019

Getty Images Die Country-Legende Joe Diffie



