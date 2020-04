Wird Michael Wendler (47) jetzt zum Selfmade-Millionär à la Yotta? Der Schlagerstar sorgte vor wenigen Tagen für eher unangenehme Schlagzeilen: Wie der Wahl-Amerikaner selbst zugab, ist er wegen der aktuellen Gesundheitskrise, während der er nicht als Musiker auftreten kann, finanziell von seiner Freundin Laura Müller (19) abhängig. Doch in dieser Not bekommt der "Egal"-Interpret jetzt eine helfende Hand gereicht: Bastian Yotta (43) will Michael unterstützen!

In seiner Instagram-Story teilte der Unternehmer am Mittwoch einen Promiflash-Beitrag, in dem über die besagte Geld-Flaute des Ballermann-Sängers berichtet wird. Den Screenshot versah Bastian mit einem eindeutigen Angebot, in dem er auch den Altersunterschied zwischen Laura und Micha verspottete: "Es ist zwar öfters üblich, dass die Kinder für die Senioren sorgen, aber ich habe eine Lösung!" Der 43-Jährige erklärte weiter, er wolle dem Wendler einen Rabatt auf seinen Finanzkurs geben: "Der zeigt dir, wie vielen Hunderten Studenten von mir, wie man Geld machen kann!"

Ob Michael auf dieses Angebot wohl eingehen wird? Schließlich schien der 47-Jährige von seiner aktuellen Moneten-Flaute nicht allzu angetan zu sein: "Ich glaube, 2020 kannst du knicken!", gab er via Social Media resigniert zu.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2020

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Thomas Burg/ Action Press Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"



