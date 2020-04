Musikliebhaber müssen Abschied nehmen von Bill Withers! Der Soulsänger hatte sich zeit seines Lebens mit seinen Songs unvergesslich gemacht. Im Jahr 1971 hatte er mit dem Hit "Ain't No Sunshine" den internationalen Durchbruch geschafft, doch auch mit Liedern wie "Lean On Me" oder "Just the Two of Us" sicherte er sich eine riesige Fangemeinde. Nun machen traurige Nachrichten die Runde: Der Musiker ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

In einem Statement der Familie heißt es, dass der Künstler bereits am Montag in seinem Haus in Los Angeles verstorben sei, berichtet The Associated Press. "Wir sind über den Tod unseres geliebten Menschen erschüttert, unser geliebter Ehemann und Vater", verkünden seine Angehörigen. Der US-Amerikaner starb an den Folgen von Herzproblemen.

Bill hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. "So privat sein Leben an der Seite seiner Familie und seiner engsten Freunde war, so gehört seine Musik für immer der ganzen Welt", lauten ihre emotionalen Worte.

Getty Images Bill Withers, 2015

Getty Images Bill Withers, 2015

Getty Images Sänger Bill Withers



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de