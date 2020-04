Jetzt gibt es traurige Gewissheit! Am Donnerstag wurden Maeve Kennedy Townsend McKean, Enkelin des ermordeten US-Generalstaatsanwalts und Senators Robert F. Kennedy (✝42), und ihr achtjähriger Sohn Gideon Joseph Kennedy McKean als vermisst gemeldet. Die 40-jährige Mutter und ihr Sohnemann waren zuvor mit einem Boot auf die Chesapeake Bay in der Nähe von Washington D.C. gefahren – doch von diesem Trip sind sie nicht zurückgekehrt. Nun wurde bestätigt: Die beiden Vermissten hatten einen Bootsunfall und sind ertrunken.

Diese tragische Nachricht bestätigten die Behörden gegenüber mehreren US-Medien wie zum Beispiel der New York Post am Freitag. Weiter wird berichtet, wie es zu diesem furchtbaren Unfall gekommen sein muss: Maeve und ihr Sohn sollen gegen 16 Uhr am Donnerstag in das Kanu gestiegen sein, um möglicherweise einen Ball aus dem Wasser zu holen. Die beiden seien später in den South River gesaugt worden, wo sie ertranken, sagte Gouverneur Larry Hogan auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Maeve ist die Tochter der ehemaligen Gouverneurin von Maryland, Kathleen Kennedy (66) Townsend – die sie vor der Tragödie besucht hatte. Die Verstorbene hinterlässt ihren Mann David McKean und drei Kinder.

Getty Images Robert F. Kennedy, 1964

Getty Images Maeve Kennedy Townsend Mckean mit ihrer Familie

Getty Images John F. und Robert Kennedy, 1955



