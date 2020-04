Und wieder müssen die Fans von Das Traumschiff einen Abschied verkraften! Erst im vergangenen Jahr gab es eine große Veränderung bei dem TV-Klassiker: Im Januar 2019 war Sascha Hehn (65) zum letzten Mal als Kapitän Victor Burger zu sehen. Nach vier Jahren in der Traumschiff-Crew hatte er seine Uniform an seinen Nachfolger Florian Silbereisen (38) übergeben. Nun verlässt ein weiteres Cast-Mitglied das Schiff: Zuschauerliebling Nick Wilder (67) alias Dr. Wolf Sander steigt nach zehn Jahren aus!

Diese traurige Nachricht teilte der Schauspieler am Freitag seinen Fans auf Facebook mit: "Zehn wunderbare Jahre durfte ich euer 'Doc Sander' im 'Traumschiff' sein. Doch sollte man immer den richtigen Moment finden, wenn es Zeit für etwas Neues ist. Ich danke euch für euren Support und freue mich gemeinsam mit euch auf alles, was noch kommt", lauteten seine Abschiedsworte. Seine Fans zeigten sich in den Kommentaren traurig über diese Entscheidung, doch sie wünschten ihrem Fernsehhelden viel Glück für seine weitere Laufbahn.

Laut quotenmeter.de will sich der 67-Jährige nun einem Herzensprojekt widmen: Dem Schreiben seiner Memoiren. Der Titel des Buches soll sogar bereits feststehen: "Hallo, Herr Kaiser! Das Leben ist wilder als man denkt". Die letzte Folge mit ihm soll am 25. Dezember 2020 laufen. Werdet ihr Nick bei "Das Traumschiff" vermissen? Stimmt ab!

ActionPress / Bartling / Picsreports Nick Wilder, Heide Keller und Sascha Hehn, bekannt aus "Das Traumschiff"

ActionPress / Michael Timm / face to face Nick Wilder, Schauspieler

ActionPress Nick Wilder, Schauspieler



