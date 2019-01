Heute Abend wird Sascha Hehn (64) ein allerletztes Mal in seine Uniform schlüpfen! Insgesamt war er vier Jahre lang als charismatischer und sympathischer Kapitän Victor Burger Teil der Traumschiff-Crew – im Frühjahr des vergangenen Jahres dann der Schock. Der Schauspieler gab bekannt, dass er der ZDF-Erfolgsreihe tatsächlich schon wieder den Rücken kehren wird. Und heute Abend ist es so weit: Sascha wird in seiner Rolle Victor ein letztes Mal das Steuer übernehmen.

Bevor der 63-Jährige allerdings von Bord geht, macht sich das TV-Kreuzfahrtschiff auf große Reise. Für die Besetzung und die Passagiere geht es nach Japan, wo natürlich wieder zahlreiche Abenteuer und Dramen auf die Reisenden warten. Nach der Sendung ist allerdings immer noch kein Land in Sicht – zum Abschied gibt es für die Zuschauer nämlich noch einmal die geballte Ladung Sascha Hehn: Der beliebte Serien-Darsteller ist im Anschluss ebenfalls in "Kreuzfahrt ins Glück - Hochzeitsreise auf die Kykladen" und in der Reportage "Das Traumschiff - Spezial" zu sehen.

Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja schon bald ein Wiedersehen mit Sascha? Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass der Münchener seine Uniform an den Nagel hängt. Bereits von 1981 bis 1991 war er als Chefsteward und Erster Offizier Teil des Casts gewesen.

PUBLIC ADDRESS/ActionPress Sascha Hehn bei einem Golfturnier in Bad Griesbach

Anzeige

Gulotta,Francesco / Actionpress Sascha Hehn bei der White Night anlässlich des Kaiser Cup in Bad Griesbach 2013

Anzeige

ActionPress / Bartling / Picsreports Nick Wilder, Heide Keller und Sascha Hehn, bekannt aus "Das Traumschiff"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de