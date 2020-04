Werden Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ihren Umzug nach Los Angeles bereuen? Seit wenigen Tagen ist das Paar kein Bestandteil der britischen Königsfamilie mehr. Zudem haben sich die Eltern gemeinsam mit ihrem Sohn Archie Harrison aus London verabschiedet. Eigentlich wollten sie in Kanada einen Neuanfang wagen, doch angeblich sollen Harry und Meghan aktuell auch auf Domizilsuche in Los Angeles sein. Sharon Osbourne (67) lebt ebenfalls in der kalifornischen Großstadt und warnte die Ex-Royals nun vor einem Umzug!

Während ihres Auftritts in der CBS-Sendung The Talk meinte die Frau von Ozzy Osbourne (71): "Wenn sie in L.A., mitten im Zentrum, leben werden, wird es für sie ein Albtraum sein mit der Presse und den Paparazzi." Sie war sich sicher, wenn Harry und Meghan die Presse in Großbritannien hassen, würden sie auch die in Los Angeles verteufeln. Deshalb riet die 67-Jährige den beiden dazu, sich lieber ein Haus in Santa Barbara zu kaufen. "Damit sie ein einigermaßen normales Leben führen können", fügte sie hinzu.

Ob Meghan und Harry sich Sharons Warnung zu Herzen nehmen werden? Angeblich planen die ehemalige Schauspielerin und der Bruder von Prinz William (37) nicht direkt nach L.A. zu ziehen, sondern nach Malibu. Dort sollen die beiden sich bereits in eine rund 18,2 Millionen Euro Villa verliebt haben. In dieser Gegend wollte auch Prinzessin Diana (✝36) sich niederlassen und kaufte kurz vor ihrem Tod eine Immobilie für sich und ihren Partner Dodi Al-Fayed (✝42).

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Commonwealth Day in London im März 2020

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Gesicht

Splash News Dodi Al-Fayed und Prinzessin Diana in Paris



