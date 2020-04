Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) wollen Wurzeln schlagen. Seitdem das Paar dem royalen Leben den Rücken gekehrt hat, lebt es in Kanada. Besonders Sohnemann Archie Harrison soll sich dort wegen der Natur wohl fühlen. Allerdings plant die Familie offenbar, in die USA zu ziehen. Angeblich haben Harry und Meghan dort bereits ein Haus in Malibu in Aussicht – in einer Gegend, in der sich auch Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36) einst niederlassen wollte.

Erfüllt sich nun Harry den Traum seiner Mutter? Laut Daily Mail sollen er und seine Frau ein Auge auf eine rund 18,2 Millionen Euro teure Villa im Westen von Los Angeles geworfen haben. In derselben Nachbarschaft kaufte Dianas Partner Dodi Al-Fayed (✝42) in den 90er Jahren eine Immobilie – der Filmproduzent kam gemeinsam mit Lady Di ums Leben. Dianas früherer Butler Paul Burrell (61) zitierte die Prinzessin 2007 in einem TV-Interview: "Sie sagte: 'Das ist unser neues Leben, wird es nicht toll, denk an die Jungs – hier in Amerika wertet niemand, es gibt kein Klassensystem oder die Obrigkeit.'"

Dass Harry und Meghan das Anwesen tatsächlich erwerben wollen, ist bisher noch nicht bestätigt. Allerdings sprechen logische Gründe dafür, dass sich die beiden in Malibu niederlassen wollen. Denn zum Einen ist es von dort nicht weit zu Meghans Mama Doria Ragland, zum Anderen sind Produktionsstudios wie das von Netflix oder Disney in der Nähe. Außerdem soll die Umgebung ideal für Promis sein, die gern in der Natur sind und ihre Privatsphäre haben wollen. Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio (45), Courteney Cox (55) oder Steven Spielberg (73) sollen dort ebenfalls ansässig sein.

Splash News Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed an Bord der Yacht "Jonical" vor Sardinien

Getty Images Prinzessin Diana in London

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020



