Calvin Kleinen überrascht kommenden Donnerstag mit einem neuen Song! Aktuell testen der Muskelmann und seine Partnerin Pia Peukmann auf Temptation Island ihre Treue. So wie drei weitere Paare müssen sie versuchen, den attraktiven Verführern zu widerstehen. Zuletzt fiel das Calvin deutlich schwerer als seiner Noch-Freundin Pia: Vor allem mit den Single-Damen Roxy und Jacqueline ging der Aachener bereits fast auf Tuchfühlung! Seine Zeit auf "Temptation Island" hat Calvin nun in einem Lied verarbeitet – und Promiflash verraten, was dahinter steckt!

Zusammen mit der Single-Dame Kübra Belen nahm Calvin den Track "Versuchung" auf, der am 9. April erscheinen wird. Die Idee für das Lied hatten sie bereits während der Dreharbeiten, wie er gegenüber Promiflash verriet. Da sich der Text auf wahre Vorkommnisse in der Villa bezieht, fiel es dem 27-Jährigen nicht schwer, die Zeilen zu Papier zu bringen. Rund zwei Stunden habe er für die groben Lyrics gebraucht. "Die Zurückhaltung, die ich in dem Song beschreibe, ist mir tatsächlich auch in der Villa bei 'Temptation Island' sehr schwer gefallen. Das waren heiße Verführerinnen, die wir da am Start hatten. Die haben alles gegeben. Die haben es mir sehr schwer gemacht", erzählte der Rapper.

Das Musikvideo, das ebenfalls am Donnerstag erscheint, entstand in Deutschland nach dem Ende der Dreharbeiten. Um es authentischer wirken zu lassen, bestand Calvin darauf, dass nicht nur Pia, sondern auch seine größten Versuchungen Roxy und Jacky im Video dabei sind. Die Mädels erfuhren davon allerdings erst, als sie am Set ankamen: "Ich wäre sonst nicht gekommen, und das wusste er auch. Das Wiedersehen war natürlich nicht so schön", berichtete Pia im Promiflash-Interview. Mit Roxy habe sie sich allerdings überraschend gut verstanden. Weniger harmonisch war die Zusammenarbeit der beiden Single-Damen: "Der Dreh war recht anstrengend, weil die Konstellation Jacky und Roxy nicht so gut funktioniert. Das ist einfach mega-unentspannt. Aber wir sind professionelle Leute", erklärte Roxy. Und auch Jacky sei extrem enttäuscht gewesen, dass Calvin ihnen die Sache verheimlicht hatte.

TVNOW / Jovan Evermann Calvin Kleinen, Pia Peukmann, Jacqueline Siemsen und Roxy

TVNOW / Jovan Evermann Roxy, "Temptation Island"-Verführerin 2020

TVNOW / Jovan Evermann Jacky, "Temptation Island"-Verführerin 2020



